Volodimir Zelenski a transmis un mesaj sfidator. Acesta susține ca ucrainenii iși vor crea propriul miracol de Craciun, aratand ca vor ramane neinvinși in ciuda atacurilor rusești care au aruncat milioane de oameni in intuneric. La mai bine de zece luni de la invazia Rusiei in Ucraina , un razboi care a ucis zeci de mii de oameni nevinovați și a stramutat milioane de ucraineni, Zelenski a spus ca, daca libertatea a venit cu un pret ridicat, sclavia ar costa si mai mult. ”Am indurat la inceputul razboiului – am rezistat la atacuri, amenintari, santaj nuclear, teroare, lovituri cu rachete. Vom rezista…