Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, va efectua joi o vizita oficiala in Franța, pentru o intrevedere cu presedintele Emmanuel Macron pe tema relatiilor bilaterale si crizelor internationale, liderul israelian semnaland disponibilitatea de a fi mediator intre Rusia si Ucraina, transmite blacknews.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca trupele sale rezista unor noi atacuri violente in Soledar, in apropiere de Bahmut, un oras din estul Ucrainei pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile.„Le multumesc tuturor soldatilor nostri care protejeaza Bahmut (…) si luptatorilor…

- Ucraina respinge atacurile constante asupra orașului Bakhmut și a altor orașe din est ale grupului de mercenari ruși Wagner, au declarat luni autoritațile ucrainene. Acest anunț are loc in momentul in care o lovitura cu rachete din Harkov a ucis doua persoane și a ranit pe alții. Iata ce a mai ramas…

- Rusia incearca sa obțina controlul complet in regiunea Donbas din estul Ucrainei, regiune despre care regimul Putin susține ca s-a unit de buna voie cu Rusia. Donbas este o regiune formata din Donețk și Lugansk, in care lideri pro-ruși au declarat instaurarea unor „Republici Populare”. Aceste doua „Republici…

- O inregistrare video cu drona publicata sambata (17 decembrie) a aratat batalia care se desfașoara in orașul Bakhmut din estul Ucrainei, aflat in prima linie a invaziei Rusiei in vecinul sau vestic. In videoclip au fost vazute mai multe explozii, cu cladiri distruse sau in flacari. Sursa video a declarat…

- Militarii Brigazii a 10-a a armatei ucrainene spun ca atacurile rusești s-au intensificat in zona din jurul Bakhmut, un oraș strategic din estul regiunii Donețk. Soldații au pornit in mai multe misiuni in fiecare zi cu un lansator multiplu de rachete BM-21 Grad, lovind pozițiile rusești de pe linia…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca Ucraina va limita activitatile organizatiilor religioase afiliate Rusiei pe teritoriul sau si va pune in discutie statutul Bisericii Ortodoxe dependente de Patriarhia Moscovei.„Consiliul de Securitate si Aparare Nationala a dat instructiuni guvernului sa…

- O comisie a Adunarii Generale a ONU a adoptat miercuri o rezoluție care denunta ocuparea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea ca fiind ilegala si „condamna incalcarile drepturilor omului si abuzurile” comise impotriva populatiei din zona, informeaza EFE. Textul, axat pe situatia drepturilor…