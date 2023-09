Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia care sprijina lupta Ucrainei impotriva invaziei ruse nu va sprijini Kievul daca acesta va muta ostilitatile pe teritoriul rusesc, a declarat duminica, 27 august, presedintele Volodimir Zelenski, citat de News.ro. ”Cred ca acesta este un mare risc, cu siguranta vom fi lasati singuri”, a declarat…

- Visurile de expansiune ale Vladimir Putin incepute cu razboiul din Ucraina acum mai mult de 17 luni, nu se opresc aici. Președintele rus și-a pus in mișcare un complot de temut impotriva unei noi ținte din Europa. Oficiali de la Varșovia afirma ca Rusia vrea sa destabilizeze Polonia, impingand propaganda…

- "ONU are inca trei luni la dispozitie pentru a obtine implementarea (acordului) si rezultate concrete", a semnalat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Daca ONU reuseste sa convinga statele occidentale sa aplice partea intelegerii care priveste eliminarea restrictiilor…

- Exista un semnal ca o noua rebeliune poate incepe oricand in Rusia, care va fi susținuta de un numar mare de oameni, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat ABC News, comentand revolta liderului rus Wagner Evgheni Prigojin de la Moscova. “Cred ca da, pe baza datelor…

- Rusia a anuntat vineri ca nu au fost date niciun fel de ordine angajatilor centralei nucleare ucrainene Zaporojie sa paraseasca aceasta instalatie, dupa ce serviciul militar de informatii ucrainean a afirmat mai devreme ca Rusia isi reduce gradual personalul de la aceasta centrala, iar presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca „slabiciunea Rusiei este evidenta”, apreciind ca Ucraina protejeaza restul Europei, relateaza AFP si Reuters. In prima sa reactie la evenimentele din Rusia, Zelenski a spus ca acela care „alege drumul raului se autodistruge”, facand referire…

- La 2 mai, UE a stabilit restrictii privind vanzarile de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene in cinci tari – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia – pentru a diminua oferta excedentara de cereale in aceste tari, dar a permis in acelasi timp tranzitul prin aceste state…

- „Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste pe deplin criteriile pentru integrarea in spatiul Schengen, gestionand cu responsabilitate si eficienta granitele externe. O decizie in favoarea aderarii Romaniei la Schengen in acest an va reprezenta un semnal foarte important pentru cetatenii nostri…