- ”Diplomatii ucraineni, partenerii nostri, reprezentantii ONU si AIEA elaboreaza detaliile specifice ale misiunii care urmeaza sa fie trimisa la centrala nucleara Zaporojie. Cu aceasta misiune poate incepe restabilirea securitatii depline la ZNPP si la Enerhodar. Si sunt recunoscator tuturor celor care…

- Atacuri cu rachete lansate de armata rusa noaptea precedenta și joi dimineața asupra celui de-al doilea oraș ucrainean ca marime, Harkov, au ucis cel puțin 12 persoane și au ranit mai multe, spun oficialii Kievului. Un consilier al lui Volodimir Zelenski spune ca razboiul se afla intr-un „blocaj strategic”…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut din nou Moscovei sa repuna imediat centrala nucleara de la Zaporojie sub controlul deplin al Ucrainei, inaintea discutiilor cu secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, informeaza joi dpa.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va purta o convorbire telefonica in cursul zilei de marti cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, aflata sub control rusesc in sudul Ucrainei si o tinta recurenta a atacurilor, relateaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie.

- Rușii și-au intensificat atacurile cu rachete de la distanța lunga asupra orașelor ucrainene. Dnipro a fost lovit in timpul nopții de vineri spre sambata iar cel puțin 3 oameni au murit. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca sirenele de raiduri aeriene rasuna in țara și indeamna oamenii…