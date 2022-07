Zelenski: Rușii au distrus Universitatea Pedagogică din Harkov. Autoritățile din Donețk îndeamnă civilii să plece ca să se salveze Am intrat in ziua cu numarul 134 de razboi. Forțele rusești continua atacurile, iar miercuri au distrus cu rachete Universitatea Pedagogica din orasul Harkov. Ucraina și Rusia se acuza reciproc ca pregatesc atacuri cu arme chimice, in timp ce Occidentul avertizeaza ca lupta pentru orașul Sloviansk din estul Ucrainei este urmatoarea confruntare importanta dintre trupele de invazie ruse și cele de aparare ucrainene in lupta pentru controlul total al regiunii Donbas. In tot acest timp, un tribunal din Rusia a decis oprirea pentru 30 de zile a conductei care aduce petrol din Kazahstan pana in portul… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

