- Rusia a lansat in timpul noptii un val de atacuri asupra Ucrainei, folosind 70 de dispozitive de asalt aerian, intre care rachete de croaziera si hipersonice si drone de fabricatie iraniana, au anuntat duminica fortele aeriene ale Ucrainei, citate de Reuters. Principala ținta a fost un aerodrom din…

- "ONU are inca trei luni la dispozitie pentru a obtine implementarea (acordului) si rezultate concrete", a semnalat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Daca ONU reuseste sa convinga statele occidentale sa aplice partea intelegerii care priveste eliminarea restrictiilor…

- Rusia intenționeaza sa expuna echipamentele NATO distruse in Ucraina de catre forțele sale in fața ambasadelor țarilor occidentale care le-au furnizat, a declarat miercuri, 12 iulie, președintele Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, potrivit Reuters."Propunerea de a instala echipamentele arse langa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre oamenii care au pierit in inundatiile cauzate de distrugerea barajului Kahovka, adaugand ca ucrainenii care incearca sa ii salveze pe sinistrati sunt impuscati de fortele Moscovei, informeaza dpa. „Oameni, animale au murit. De pe acoperisurile…

- Restrictiile nu se vor mai aplica insa semintelor pentru insamantare. La 2 mai, UE a permis celor cinci tari – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia – sa interzica vanzarile interne de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui din Ucraina, permitand in acelasi timp tranzitul acestor…

- La 2 mai, UE a stabilit restrictii privind vanzarile de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene in cinci tari – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia – pentru a diminua oferta excedentara de cereale in aceste tari, dar a permis in acelasi timp tranzitul prin aceste state…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un discurs, ca Ucraina va pune capat “despotismului Moscovei” si ca Rusia se va confrunta doar cu infrangerea, informeaza news.ro.El a mentionat atacul de duminica asupra Ucrainei, cu zeci de drone. Ucrainenii le-au doborat aproape pe toate,…

- Teheranul il acuza sambata pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski de faptul ca critica Iranul cu scopul de a obtine ajutoare suplimentare in armament din partea Occidentului in conflictul cu Rusia, relateaza AFP. Diplomatia iraniana reactioneaza astfel in urma difuzarii unei inregistrari video,…