Zelenski respinge organizarea alegerilor prezidenţiale prevăzute în martie 2024: „Nu este momentul” Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski apreciaza luni, in contextul unei dezbateri intre lideri ucraineni despre organizarea unor eventuale alegeri prezidentiale – prevazute in 2024 – ca ”nu este momentul alegerilor in Ucraina”, relateaza AFP. Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email ”Trebuie sa decidem ca este momentul apararii, bataliei, de care depind soarta statului si a poporului si nu a farsei, pe care numai Rusia o asteapta de la Ucraina”, avertizeaza el. ”Cred ca nu este momentul alegerilor”, subliniaza el in acest discurs zilnic. Zelensky announced the… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

