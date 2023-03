Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a scris pe contul sau de Telegram despre evenimentele care au avut loc in Ucraina, in noaptea dinspre miercuri spre joi, și a transmis condoleanțe famiilor celor uciși in urma atacurilor rusești, noteaza The Guardian.

- Volodimir Zelenski a cerut aliaților Ucrainei sa accelereze furnizarea de armament nou pentru a ajuta forțele sale sa invinga invazia Rusiei, transmite The Guardian. Președintele ucrainean a spus, in discursul sau de duminica seara, ca timpul ar trebui folosit ca arma. „Viteza de aprovizionare a fost…

- Noi atacuri au avut loc in mai multe zone ale Ucrainei, Kievul anunțand duminica, 22 ianuarie, ca forțele ruse au bombardat, printre altele, infrastructura din Zaporojie. Forțele ruse spun ca au lansat o ofensiva in regiunea sudica și ca fac progrese pe teren. Germania a dat un semnal privind livrarea…

- Rusia nu va folosi „formula de pace” a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca baza pentru negocieri si considera ca Kievul nu este inca pregatit pentru discutii de pace reale, a declarat joi agentia rusa de presa RIA Novosti, citata de ministrul de Externe Serghei Lavrov, scrie The Guardian.…

- Kremlinul a transmis ca nu va iesi nimic bun din vizita de miercuri a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington miercuri, iar Rusia nu vede nicio sansa de a purta discutii de pace cu Kievul, informeaza „The Guardian”. Intr-o convorbire cu jurnalistii, purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- O solicitare a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a transmite un mesaj de pace mondiala inainte de inceperea finalei Cupei Mondiale de duminica a fost respinsa de FIFA, a declarat o sursa pentru CNN .Zelenski a fost surprins de raspunsul negativ din partea FIFA. Nu se știe daca mesajul pe…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut, miercuri, un discurs in fata Parlamentului Noii Zeelande, devenind al doilea lider strain care a facut acest lucru vreodata, scrie The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ucraina trebuie sa ia in considerare noile “realitați” teritoriale care includ anexarea de catre Rusia a patru regiuni ucrainene, a declarat Kremlinul ca raspuns la propunerea de pace in trei etape a președintelui Volodimir Zelenski, citat de The Guardian.