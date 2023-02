Zelenski recunoaște că situația trupelor sale la Bahmut devine foarte dificilă Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis luni seara ca situatia trupelor sale in jurul orasului Bahmut, in estul tarii, devine foarte dificila, relateaza AFP si Reuters. „Situatia devine din ce in ce mai complicata”, a declarat presedintele ucrainean in mesajul sau adresat zilnic. „Inamicul distruge sistematic tot ceea ce poate fi folosit pentru a ne proteja pozitiile”, a adaugat el, numindu-i „adevarati eroi” pe soldatii ucraineni implicati in aceasta lupta, potrivit agerpres.ro . El a mentionat ca tara sa isi poate apara cerul numai daca inceteaza un „tabu al aviatiei”. „Pilotii nostri… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata din Ucraina sustine ca mentine controlul in Bahmut, oras esential din estul tarii care se afla de mai multe saptamani in centrul unor confruntari dure cu fortele ruse, relateaza DPA. „In ciuda presiunii constante a inamicului, detinem in continuare controlul in Bahmut si luam masuri pentru a…

- Serghei Soigu, Ministrul rus al Apararii, a spus, marți, ca livrarile de arme ucrainenilor de catre Occident, aduce NATO direct in conflict și a avertizat, inca o data, cu o escaladare „imprevizibila” „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil”, a declarat ministrul…

- Imaginile din drona difuzate vineri (27 ianuarie) au aratat pagube și distrugeri extinse in orașul Vuhledar, din estul Ucrainei, cu multe cladiri avariate de bombardamentele rusești. Reuters a reușit sa confirme locația din cladirile și drumurile vazute in videoclip care se potriveau cu imaginile din…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca trupele sale rezista unor noi atacuri violente in Soledar, in apropiere de Bahmut, un oras din estul Ucrainei pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile.„Le multumesc tuturor soldatilor nostri care protejeaza Bahmut (…) si luptatorilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca situatia in cele patru regiuni din Ucraina pe care Moscova le-a declarat parti componente ale Rusiei este ”extrem de dificila” si le-a ordonat serviciilor de securitate sa supravegheze frontierele si sa combata noile amenintari, relateaza marti Reuters, informeaza…

- Rusia a transmis miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca nu a primit nicio propunere privind o "incetare a focului de Craciun" in Ucraina, informeaza Reuters, care noteaza ca anunțul Moscovei vine in contextul in care luptele se vor prelungi, cel mai probabil, pana…