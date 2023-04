Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a deplasat miercuri pe linia frontului din Bahmut, scena celor mai inversunate lupte in regiunea Donetk (est), unde i-a vizitat pe militarii ucraineni care apara orasul de peste sapte luni, in timp ce rusii anunta ca artileria lor controleaza toate caile…

- Kievul anunța ca militarii care lupta pe frontul de la Bahmut primesc alimente, medicamente și muniție, unitațile ruse fiind ținute la distanța de forțele ucrainene, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . „Reusim sa livram munitiile, hrana, echipamentele si medicamentele necesare spre Bahmut.…

- Rusii ‘ne ucid cetatenii doar pentru simplul fapt ca sunt ucraineni’, a declarat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anuntand in mesajul sau video zilnic, publicat in cursul noptii trecute pe site-ul presedintiei de la Kiev, in care s-a referit la reuniunea avuta luni cu sefii armatei, ca fortele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le va vorbi rusilor, in centrul Moscovei, despre stadiul „operatiunii militare speciala” din Ucraina. El va prezenta ṣi viziunea sa asupra dezvoltarii Rusiei, dupa ce Occidentul i-a impus sanctiuni radicale. „Intr-un moment atat de crucial si foarte complicat al dezvoltarii…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca Ucraina va lupta pentru a pastra orasul-"fortareata" din est, Bahmut, cat mai mult timp posibil si a cerut Occidentului sa furnizeze arme cu raza lunga de actiune, pentru a ajuta Kievul sa impinga fortele ruse din regiunea Donbas,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca trupele sale rezista unor noi atacuri violente in Soledar, in apropiere de Bahmut, un oras din estul Ucrainei pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile.„Le multumesc tuturor soldatilor nostri care protejeaza Bahmut (…) si luptatorilor…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins ordinul Rusiei privind un armistițiu cu ocazia Craciunului pe rit vechi. El a spus ca este un truc pentru a opri progresul forțelor ucrainene in regiunea Donbas din estul țarii și pentru a aduce mai multe forțe ruse in Ucraina.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia cauta un armistițiu pentru a-l folosi ca acoperire pentru a opri inaintarile forțelor ucrainene din Donbas, precum și pentru a aduce mai multe echipamente. Anterior, Vladimir Putin a ordonat incetarea focului pentru zilele 6 și 7 ianuarie,…