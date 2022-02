Zelenski: O delegație ucraineană se va întâlni cu rușii la granița dintre Ucraina și Belarus Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe Instagram ca o delegație ucraineana urmeaza sa se intalneasca cu delegația rusa fara condiții prealabile la granița ucraineana-belarusa, langa raul Pripiat. Declarația a fost facuta dupa o discuție telefonica cu președintele bielorus. „Aleksandr Lukașenko și-a asumat responsabilitatea de a se asigura ca toate avioanele, elicopterele și rachetele staționate pe teritoriul belarus raman la sol in timpul deplasari, discuțiilor și intoarcerii delegației ucrainene”, a scris Zelenski pe Instagram. „Bineințeles ca vrem pace, vrem sa ne intalnim,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

