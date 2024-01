Stiri pe aceeasi tema

- Pe 29 ianuarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi oferit lui Valeri Zalujni, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, un nou rol de consilier pentru aparare, dar generalul a refuzat, a informat The Financial Times, citand patru persoane familiarizate cu negocierile.

- Razboi in Ucraina. Conflictul mocnit dintre Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, si Valeri Zalujnii, generalul care conduce armata ucraineana, pare sa fi ajuns la un final. Mai multi politicieni si jurnalisti din Ucraina au anuntat pe canalele de Telegram ca seful armatei ucrainene a fost demis.…

- Lionel Messi i-a daruit un tricou al lui Inter Miami lui Valeri Zalujnii, seful fortelor armate ucrainene. O fotografie a tricoului a fost publicata pe Facebook de unul dintre prietenii sai, care spune ca a fost ajutat in demersul sau de Serhii Krivtov, un coechipier al argentinianului, relateaza RMC…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins, marti, in conferinta sa de presa de final de an, sugestiile privind neintelegerile cu comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, asigurand ca mentine o relatie de lucru cu acesta, relateaza Reuters.

- Un dispozitiv de ascultare a fost descoperit intr-unul dintre viitoarele birouri ale comandantului-sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, au anuntat duminica serviciile de securitate de la Kiev, precizand totodata ca dispozitivul "nu era operational", relateaza AFP și Agerpres."Echipamentul…

- Kremlinul a negat joi afirmatiile comandantului sef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnii, cu privire la impasul in care s-ar afla conflictul in Ucraina si a declarat ca Rusia isi va continua campania militara in Ucraina pana isi va atinge toate obiectivele.