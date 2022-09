Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat direct cetatenilor rusi sambata seara, spunandu-le ca presedintele lor isi trimite cu buna stiinta "cetatenii la moarte", transmite AFP prelaut de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cu cateva zile inainte de moartea sa, Anton Listopad, 35 de ani, fusese decorat de președintele Volodimir Zelenski cu „Ordinul pentru curaj”, relateaza Ukrainska Pravda . Pilotul a fost doborat de inamici pe 14 august. Inca din primele minute ale invaziei rusești, capitanul Anton Listopad a fost implicat…

- Uniunea Europeana condamna „violarea iresponsabila” a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei ucrainene de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de France Presse. „UE condamna activitatile militare…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca autoritațile au ordonat evacuarea obligatorie a populației din estul regiunii Donețk, locul unor lupte violente cu Rusia, potrivit Sky News. Președintele ucrainean a spus ca sute de mii de persoane care se afla inca in zonele de lupta din regiunea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, in discursul de vineri seara, ca Rusia a facut totul nu doar pentru a inchide accesul Ucrainei la mare, ci si pentru a distruge potentialul exporturilor, insa ucrainenii nu au permis acest lucru. "Astazi, statul nostru si intreaga lume civilizata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- Rusia va pune capat ofensivei din Ucraina imediat ce Kievul se va preda, a anunțat marți purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit BBC . El indeamna autoritațile ucrainene sa ordone trupelor lor sa depuna armele. „Partea ucraineana poate opri totul inainte de sfarșitul zilei de astazi”,…