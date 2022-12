Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a deplasat marti, 6 decembrie, la Sloviansk, in Donbasul ucrainean, la circa 40 km de Bahmut, principalul camp de lupta din regiune, a indicat presedintia ucraineana pe retelele sociale, relateaza AFP și Agerpres. Intr-o inregistrare video, liderul de la Kiev,…

- „Lupte extrem de dure" au loc „in apropiere de Bahmut", oras din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, care de mai multe luni este tinta prioritara a armatei ruse, a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie AFP, citata de News.ro. „Situatia pe linia frontului nu cunoaste schimbari semnificative.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis victorie asupra Rusiei, cu ocazia Zilei aparatorilor patriei, sarbatorita vineri la aproape opt luni de la debutul invaziei ruse, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a indemnat joi pe rusi "sa "protesteze" impotriva mobilizarii pe frontul ucrainean anuntata de Kremlin sau "sa se predea" fortelor Kievului, noteaza AFP.