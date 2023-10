Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunta joi, 5 octombrie, ca se afla la Granada, in sudul Spaniei, la un summit european, si isi exprima speranta la acorduri in vederea unei consolidari a apararii aeriene ucrainene si asigurarii sigurantei alimentare odata cu apropierea iernii, relateaza News.ro…

- Autoritațile instalate de Rusia in Crimeea au declarat sambata, 16 septembrie, ca intenționeaza sa vanda aproximativ 100 de proprietați ucrainene, inclusiv una aparținand președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite The Guardian . Vladimir Konstantinov, președintele parlamentului din Crimeea,…

- Vladimir Putin și președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au purtat luni discuții, in cadrul unei intalniri care s-a desfașurat la Soci. Liderul de la Kremlin a transmis, la sfarșitul intrevederii, ca Rusia nu refuza, ba, mai mult, ca nici nu a refuzat aceste negocieri privind modul in…

- Rusia a anuntat sambata ca a fost nevoita sa ridice de la sol un avion de vanatoare Sukhoi SU-30 pentru a intercepta deasupra Marii Negre o drona de recunoastere americana MQ-9A Reaper, care se apropia de frontierele rusesti si care in cele din urma s-a indepartat, relateaza agentiile AFP si EFE, informeaza…

- ”Am convenit asupra posibilitatii folosirii porturilor croate de la Dunare si de la Marea Adriatica in transportul cerealelor ucrainene”, anunta Kuleba, potrivit site-ului Guvernului ucrainean. ”Acum vom lucra sa construim cele mai eficiente rute catre aceste porturi si sa profitam cat mai mult de aceasta…

- Un atac ucrainean cu drona a vizat in cursul noptii o sectie de politie din regiunea rusa Briansk, de la granita cu Ucraina, a anuntat luni guvernatorul Aleksandr Bogomaz, informeaza News.ro . Atacul nu a provocat victime, potrivit oficialului regional rus. ”Fortele ucrainene au atacat districtul Trubcevski…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin garanteaza luni, 24 iulie, ca Rusia va inlocui cerealele ucrainene destinate Africii, dupa ce a abandonat Acordul de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagra, considerat crucial in alimentatia mondiala, inaintea unui summit…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…