Ucraina este ”totusi pregatita” sa poarte convorbiri cu Rusia, aflate intr-un punct mort dupa descoperirea atrocitatilor din orasele ucrainene eliberate, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP. „Noi suntem pregatiti sa luptam si, in paralel, sa cautam cai diplomatice pentru a opri acest razboi. Pentru moment, avem in vedere un dialog in paralel”, a dat asigurari seful statului ucrainean intr-o conferinta de presa comuna cu cancelarul austriac Karl Nehammer, aflat in vizita la Kiev si la Bucea, oras devenit simbol al atrocitatilor invaziei ruse. Pe de alta parte,…