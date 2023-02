Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 348. Mai multe dezvaluiri facute de fostul premierul israelian Naftali Bennett deschid o perspectiva noua in legatura cu primele zile ale invaziei ruse in Ucraina și cu șansele de incheiere ale acestui conflict. Iar de duminica, ni

- „Boris Pistorius, un politician relativ necunoscut din partidul social-democrat (SPD) al cancelarului Olaf Scholz, in prezent ministru de interne al landului Saxonia Inferioara, va fi noul ministru al apararii al Germaniei, au declarat marți surse guvernamentale pentru agenția AFP. Scholz este așteptat…

- Lucian Heiuș (PNL) susține ca funcția de ministru e dorita de orice om din administrația publica. In trecut, liberalul a mai fost propus la Finanțe in februarie 2020, intr-un Cabinet Cițu.

- Seful Directiei principale de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), Kirilo Budanov, nu a exclus posibilitatea ca si alte atacuri sa aiba loc pe teritoriul rus, anuntand totodata ca Ucraina pregateste o contraofensiva "mult mai intensa" din luna martie.

- Noul ministru israelian al Apararii, Yoav Gallant, a discutat, miercuri, cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, semnalandu-i ca Guvernul Israelului este determinat sa opreasca eforturile Iranului de a se dota cu arme nucleare.

- Moscova a lansat o serie de videoclipuri de propaganda pe rețelele de socializare in ultimele zile in incercarea de a atrage barbații pe front prin narațiunile despre patriotism, moralitate și mobilitate sociala. In acest timp, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat trupele implicate…

- Primii soldați ucraineni au ajuns in mijlocul orașului Herson, unde au fost intampinați de mulțimi de civili. Un consilier din ministerul ucrainean al apararii a anunțat ca trupele ucrainene dețin „aproape controlul total”. Ministerul rus al Apararii a anunțat vineri ca trupele ruse s-au retras de pe…

- Marcel Ciolacu spune ca in mod „categoric” nu va refuza funcția de prim-ministru al guvernului in mai 2023, cand conform protocolului coaliției ar trebui sa aiba loc rotativa intre PSD și PNL. Șeful PSD a spus, la B1TV, ca daca nu se ține cont de protocolul coaliției, „vom avea alegeri anticipate” și…