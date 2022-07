Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski s-a adresat participanților la de la Madrid, intr-un mesaj in care liderii alianței militare anticipau, in special, noi cereri de furnizare a armelor necesare forțelor Kievului, in fața agresiunii ruse. Președintele Ucrainei i-a surprins pe toți cei de fața, reiterand mai vechea solicitare…

- Ludovic Orban a scris pe pagina sa de Facebook despre un subiect mult disputat de multa vreme, și anume, intrarea Romaniei in spațiul Schengen. Președintele partidului Forța Dreptei, a transmis ca intrarea Romaniei in Spațiul Schengen nu este un favor pe care cineva ni-l face, ci un drept. Acesta susține…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni ca Africa a fost „ostatica” in razboiul cu Rusia, care a contribuit la creșterea prețurilor la alimente pe continent. Țarile africane sunt afectate in mod acut de criza tot mai mare, care a facut ca prețurile cerealelor, uleiului de gatit, combustibilului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca, in cele din urma, ”lumea renunta la petrolul rusesc”, referindu-se la al saselea pachet de sanctiuni pe care UE l-a anuntat impotriva Rusiei. ”Realizarea acestui lucru este foarte dificila”, afirma presedintele. In plus, el a vorbit despre sistemele…

- Intr-un interviu pentru Reuters, consilierul lui Volodimir Zelenski, Mykhailo Podolyak, afirma ca, atata vreme cat forțele ruse nu se retrag, nu poate sa existe niciun acord de incetare a focului. El a subliniat ca orice concesii facute Rusiei se pot intoarce impotriva Ucrainei, deoarece Moscova poate…

- Ministerul rus al Apararii a declarat vineri (20 mai) ca ultimul grup de forțe ucrainene ascunse in uzina de oțel de la Azovstal, din Mariupol, s-a predat, marcand incheierea unui asediu de cateva saptamani care a lasat orașul in ruine, plecand spre Olenivka.Au fost vazuți sosind cu autobuze in orașul…

- Dupa aproape trei luni de razboi, este evident ca Zelenski ii este net superior lui Putin la comunicarea publica. Probabil ca tocmai la capitolul comunicare publica nu se aștepta Putin ca echipa lui Volodimir Zelenski sa fie atat de bine pregatita, iar acest lucru s-ar putea sa determine chiar pierderea…

- Germania va livra tancuri de tip Leopard Ucrainei, a anuntat, marti, ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, la baza militara Ramstein, in vestul Germaniei, a comunicat Ministerul german al Apararii pe Twitter, relateaza CNN. Sistemul Leopard cu doua tunuri este in serviciul armatei germane…