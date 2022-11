Stiri pe aceeasi tema

Federația Rusa a lansat 7 rachete și 47 de atacuri aeriene pe teritoriul Ucrainei doar in ultimele 24 de ore, transmite Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Ministerul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat marți ca Lavrov a spus instituția pe care o conduce efectueaza in prezent o „reorientare geografica" a activitaților sale atat in strainatate, cat și in biroul central, sugerand o potențiala reducere a prezenței diplomatice a Rusiei in Occident,

Trupele ucrainene dețin in continuare orașul strategic Bakhmut din estul țarii, in ciuda atacurilor repetate ale Rusiei, in timp ce situația din regiunea Donbas ramane foarte dificila, a declarat sambata președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

Un bombardament ucrainean in regiunea Belgorod, in Rusia, situata la frontiera cu Ucraina, a aruncat in aer un depozit de munitie, potrivit guvernatorului regiunii ruse Viaceslav Gladkov, relateaza AFP.

Medicul Adina Alberts face o lista cu principalele masuri de siguranța in cazul unui atac nuclear. Escaladarea conflictului din Ucraina face ca un atac nuclear din partea Rusiei sa fie o posibilitate reala. Pentru a nu deveni victime, e nevoie sa știți urmatoarele reguli:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca va sprijini ideea reluarii exporturilor rusești de amoniac prin Ucraina doar daca Rusia ii va elibera pe prizonierii de razboi ucraineni. Kremlinul considera inadecvata ideea liderului ucrainean.

In cea de-a șaptea luna a invaziei Rusiei in Ucraina, guvernele francez și roman au semnat un acord care ar permite exportul mai multor cereale din Ucraina in Europa și nu numai, a declarat ministrul Transporturilor din Franța, Clement Bon.

Majoritatea rușilor (70 de procente) "mai degraba susțin" desfașurarea operațiunii militare speciale a Rusiei in Ucraina, in timp ce 18% "mai degraba nu o susțin", arata datele unui sondaj VȚIOM, preluat de cotidianul Rossiiskaia gazeta.