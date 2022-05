Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu cauta sa termine ”operațiunile militare” din Ucraina la 9 mai, sarbatorita ca Ziua Victoriei, a afirmat duminica ministrul sau de externe, Serghei Lavrov. Mai mulți analiști occidentali estimau o posibila incheiere a conflictului la acea data, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Militarii…

- Oficialii ucraineni și occidentali se așteapta in viitorul apropiat la confruntari pe scara larga, cu unitați de tancuri și artilerie, in lupta pentru estul Ucrainei, scrie Wall Street Journal . Luptele vor fi diferite fața de ce a fost pana acum și vor aminti de cel de-al Doilea Razboi Mondial, a spus…

- Parlamentul European și-a exprimat indignarea fața de atrocitațile comise de catre forțele armate ruse in Ucraina și solicita ca autorii crimelor de razboi sa fie trași la raspundere. Mai mult, cu o larga majoritate, europarlamentarii au votat pentru a cere sporirea masurilor punitive impotriva regimului…

- Rusia și-a revizuit strategia de razboi din Ucraina pentru a se concentra pe preluarea controlului asupra Donbasului și a altor regiuni din estul Ucrainei, cu o data ținta la inceputul lunii mai, potrivit mai multor oficiali americani familiarizați cu cele mai recente evaluari ale serviciilor de informații…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este de parere ca Occidentul a ajuns sa fie speriat de Rusia, motiv pentru care nu este dispus sa ofere tancuri sau avioane Ucrainei. Acesta susține ca tara sa are nevoie de sprijin militar, subliind ca securitatea Europei este in risc, nu doar a Ucrainei. “Armamentul…

- Mai mult de o cincime din cele 44 de milioane de persoane care traiau in Ucraina inainte ca Rusia sa invadeze tara, luna trecuta, au fost mutate in interiorul tarii sau au fugit in alte tari, potrivit estimarilor Organizatiei Natiunilor Unite. Milioane de oameni din Ucraina se confrunta zilnic cu o…

- Rusia spune ca a folosit rachete hipersonice Kinjal pentru a distruge un depozit subteran de munitie si rachete, dar intrebarea este ce inseamna acest lucru pentru razboiul din Ucraina, dar si pentru Occident. Potrivit unui expert in aparare, acesta este avertismentul lansat de Rusia ca „are mijloacele…

- Intr-un moment ”in care lumea se confrunta deja cu un nivel fara precedent de foamete, este deosebit de tragic sa vedem foamea aparand (intr-o tara) care a fost de multa vreme granarul Europei”, a declarat directorul PAM, David Beasley, relateaza AFP, citat de Agerpres.„Gloantele si bombele din Ucraina…