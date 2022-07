Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Ucraina au emis o decizie privind evacuarea obligatorie a populatiei din regiunea Donetk, iar presedintele Volodimir Zelenski face apel la populatie sa plece, mai ales familiile cu copii. ”Noi nu suntem Rusia. De aceea, fiecare viata este importanta pentru noi”, a transmis presedintele,…

- Delegatii ale Ucrainei si Rusiei se intalnesc miercuri, la Istanbul, pentru a analiza posibilitatea reluarii livrarilor pe Marea Neagra a cerealelor blocate. Autoritațile turce vor media discuțiile. Regiunea separatista Donetk si-a deschis o asa-numita „ambasada” la Moscova, in timp ce SUA au acordat…

- Autoritatile de ocupatie sustinute de rusi din oblastul Harkov au declarat ca regiunea este o „parte integranta a pamantului rusesc”, observa analistii ISW, indicand ca Kremlinul probabil intentioneaza sa anexeze o parte sau tot regiunea.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat vineri o vizita trupelor ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- In fiecare zi apar noi marturii despre ororile razboiului. Ila Matvienko, in varsta de 10 ani, din Mariupol, orașul-port din estul Ucrianei aflat sub asediu de doua luni și jumatate, și-a pierdut mama in timpul razboiului. Povestea lui impresionanta a fost relatatata pe pagina de Facebook a Spitalului…