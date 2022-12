Stiri pe aceeasi tema

- Franța și Polonia au semnat un acord pentru vanzarea a doi sateliți francezi de observare catre Polonia, a anunțat pe Twitter ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, potrivit Reuters. „Acest contract major reflecta increderea Poloniei in tehnologia și industria noastra”, a declarat Lecornu…

- Franța a furnizat Ucrainei noi sisteme de rachete si va continua livrarile la inceputul anului 2023, a afirmat marti presedintele Emmanuel Macron. „In ultimele zile, Franta a livrat arme suplimentare, lansatoare de rachete Crotale (…)”, a declarat Emmanuel Macron intr-un interviu acordat posturilor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit miercuri Uniunii Europene pentru pachetul sau de ajutor de 19 miliarde de dolari, precum și pentru un miliard de dolari suplimentar promis de zeci de țari in timpul unei conferințe a donatorilor care a avut loc in Franța in cursul zilei, anunța…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca aproximativ 2.000 de orase si sate mai trebuie sa fie eliberate de trupele ruse.Potrivit biroului prezidential din Kiev, presedintele Zelenski a facut aceasta declaratie intr-un mesaj video adresat politicienii locali francezi.Orase precum Mariupol…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi intervenit personal in sprijinul jurnaliștilor care fusesera sancționați de subordonații lui. Sancțiunea, decisa de Ministerul Apararii de la Kiev, fusese retragerea acreditarilor mai multor ziariști din Ucraina și din Occident. In sprijinul jurnaliștilor,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca tara sa reactioneaza cu o „prudenta extrema” la anuntul privind retragerea rusa din orasul Herson.„Inamicul nu ne face cadou, nu face ‘gest de bunavointa’, trebuie sa castigam totul”, a declarat Zelenski in mesajul sau zilnic catre ucraineni.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu intrevede nicio disponibilitate din partea Moscovei de a negocia incheierea razboiului impotriva tarii sale.Rusia trimite zeci sau sute de mii de oameni la lupta; dar cei care vor sa negocieze nu vor lasa oamenii sa moara, a spus Zelenski in mesajul sau…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, dupa atacurile cu rachete din Kiev, ca Vladimir Putin poate marca inca o „realizare”: a mai ucis o femeie insarcinata. Liderul ucrainean a precizat ca in total, patru persoane au fost ucise si mai mult de 25 de localitati din tara au fost atacate…