Stiri pe aceeasi tema

- Romania a acordat sprijin militar si umanitar Ucrainei, a afirmat, marti, la Bucuresti, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, informeaza AGERPRES . „Romania ne-a acordat sprijin si militar, si umanitar. Suntem recunoscatori pentru solidaritatea dumneavoastra”, a spus Zelenski, potrivit traducerii…

- Romania a acordat sprijin militar si umanitar Ucrainei, a afirmat, marti, la Bucuresti, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. ‘Romania ne-a acordat sprijin si militar, si umanitar. Suntem recunoscatori pentru solidaritatea dumneavoastra’, a spus Zelenski, potrivit traducerii oficiale. Liderul…

- Romania va sprijini Ucraina, inclusiv militar, cat va fi nevoie, spune președintele Klaus Iohannis dupa discuțiile cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski. Șeful statului roman spune ca „securitatea Ucrainei inseamna și securitatea Romaniei”. „Aceasta vizita are un caracter istoric pentru relația…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit marți, 10 octombrie, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Cei doi urmeaza sa faca declarații comune de presa.https://www.youtube.com/watch?v=y8GY6VwXMCgZelenski, discurs anulat in ParlamentPreședintele Ucrainei a ajuns astazi,…

- Volodimir Zelenski a ajuns in Romania, in urma cu putin timp. Este prima sa vizita la Bucuresti, la mai bine de un an și jumatate de la inceperea razboiului din Ucraina si dupa ce a facut turul Europei de cateva ori. Va fi primit la Cotroceni de Klaus Iohannis alaturi de care va sustine și […] Source

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine marți, 10 octombrie, la București, pentru prima data de la inceputul razboiului din Ucraina, a anunțat Administrația Prezidențiala.Președintele ucrainean va fi primit de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni la ora 13,00, iar la ora 14.15 vor avea loc…

- Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca și Alfred Simonis sunt doar cațiva dintre oamenii politice pe care ii va intalni președintele Ucrainei in vizita sa in Romania. Vizita este programata sa aiba loc maine și va dura o zi. De asemenea, Volodimir Zelenski va avea și un discurs in fața plenului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat prin legatura video Forumului Inițiativei celor Trei Mari (I3M), desfașurat la București, la scurt timp dupa ce gazda evenimentului, președintele Klaus Iohannis a facut o scurta declarație legata de ga