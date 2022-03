Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat un video despre lupta ucrainenilor cu agresorii ruși. Fiins distribuit pe pagina sa de Facebook, clipul a devenit viral in doar citeva minute. La cinci zile de la inceperea invaziei, Rusia a reluat luni dimineața, bombardamentele asupra principalelor…

- In cel mai recent mesaj oficial, președintele Ucrainei cere ca invadatorii ruși sa fie judecați intr-un tribunal internațional pentru acțiunile lor. Volodimir Zelenski subliniaza ca Rusia a bombardat imobile de locuințe, deși a promis ca nu o sa atace civilii.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, informeaza Agerpres . „Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Zelenski pentru a-l asigura de sprijinul total si de solidaritatea Romaniei in fata agresiunii militare iresponsabile a Rusiei,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, dupa agresiunea militara impotriva teritoriului ucrainean ordonata in zorii zilei de omologul sau rus Vladimir Putin.

- Președintele Ucrainei face primele declarații dupa invazia Rusiei. El se adreseaza propriului popor, dar și poporului rus. Iata principalele declarații: Militarii noștri țin piept atacurilor. Avem o armata foarte puternica. Ucraina e atacata di nord și sud. avem arme defensive capabile sa ne apere suveranitatea.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat marti seara convocarea rezervistilor, in contextul conflictului militar cu Rusia, in timp ce ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a avertizat, la Washington, ca armata ucraineana va lupta pent

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis recent un mesaj in care a vorbit despre „taria” țarii sale in condițiile in care o invazie ruseasca devine tot mai iminenta. Liderul ucrainean a spus, conform BBC, ca a aflat de informațiile SUA conform carora Rusia ar urma sa invadeze Ucraina miercuri.…

- Securitatea continentului european este imposibila fara o restabilire a integritatii teritoriale a Ucrainei, avertizeaza joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a carui tara se teme de o invazie a Rusiei, relateaza AFP. „Securitatea globala a Europei este imposibila fara o restaurare…