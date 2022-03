Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sambata Rusiei un apel in care se subliniaza ca ”este timpul” de a discuta despre ”pace și securitate”. In absența unor astfel de negocieri, a avertizat el, consecințele pentru Rusia vor fi resimțite de mai multe generații. ”Negocieri privind pacea…

- Criza energetica generata de razboiul din Ucraina, ca urmare a sancțiunilor impuse de țarile occidentale Rusiei, poate avea consecințe grave și unde ne-am aștepta mai puțin. Producția anumitor produse de igiena, cum ar fi hartia igienica, ar putea scadea drastic in urmatoare perioada și asta deoarece…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Oficialii statelor membre din UE se afla in stransa legatura in aceasta perioada, in vederea coordonarii pentru a impunerea de noi sancțiuni Rusiei, in contextul razboiului din Ucraina. Printre sancțiuni ar urma sa se numere incheierea importurilor de gaze naturale rusești, insa…

- Invazia a fost un factor luat in considerare de firmele de consultanta J.D. Power si LMC Automotive, care si-au redus estimarile referitoare la vanzarile de masini noi la nivel mondial din 2022 cu 400.000 de vehicule, pana la 85,8 milioane de unitati. Industria auto s-a confruntat deja cu livrari diminuate…

- Articol realizat de Radio China International și CCTV In fața actualei situații, China va acționa in mod total diferit de felul in care acționeaza SUA, si nu va oferi arme partilor aflate in conflict, a declarat Hua Chunying, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Solicitata sa spuna…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat pentru CNBC ca Occidentul trebuie sa munceasca „ din greu” pentru a gasi surse alternative de energie dincolo de Rusia, in contexul crizei din Ucraina. Scholz iși permite sa dea sfaturi, in timp ce se da ingrijorat pentru dependența UE de gazul și petrolul rusesc.…

- Exportul de energie electrica al Romaniei a crescut anul trecut cu 23%, la 5.915,3 milioane kWh, iar importurile cu 6,7%, la 8.113,9 milioane kWh, fata de 2020, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), informeaza News.ro. Resursele de energie primara au crescut…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a prezentat miercuri, la o conferința de presa, raspunsul «scris» la pretențiile Rusiei legate de criza ucraineana. Poziția americana, sublinia in comentariul sau corespondentul RFI , «nu s-a schimbat nici macar cu o litera și, de acum, ea este scrisa negru…