- Rusii au pierdut teren in Severodonetk, oras-cheie in estul Ucrainei si epicentrul unor lupte grele pentru controlul Donbasului, a anuntat duminica guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata rusa a primit termen de la președintele rus Vladimir Putin sa ajunga la granitele administrative ale regiunii Luhansk la 1 iunie si la cele ale regiunii Donetk pana la 1 iulie, astfel incat intregul bazin carbonifer Donbas sa fie cucerit in prima zi din iulie, potrivit unui raport al serviciilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Ucraina denunța pasivitatea NATO. Volodimir Zelenski spune ca ideea avansata de fostul secretar de stat american Henry Kissinger, ca Ucraina sa cedeze Rusiei teritorii in schimbul pacii, seamana cu tentativele de a "liniști" Ge

- Orasul de importanta strategica Severodonetk, situat in estul Ucrainei, a fost bombardat din mai multe directii in cursul noptii, insa rusii nu au reusit sa patrunda in oras, a comunicat duminica biroul presedintelui Volodimir Zelenski.

- Rusia "nu va fi trasa la raspundere" pentru crimele de razboi comise in Ucraina, datorita puterii sale ca "stat nuclear" si "santajeaza Europa cu amenintari", a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru grupul de experti Chatham House. De asemenea, liderul ucrainean…

- Atacul Rusiei asupra Donbasului s-a „cam epuizat”, iar batalia pentru regiune se va termina in doua-patru saptamani, susține expertul militar britanic Mike Martin, scrie BBC . Acesta prezice ca „forțele ruse se vor prabuși in saptamani. Vom vedea ca Batalia pentru Donbas va culmina poate in urmatoarele…

- Rusia trebuie sa fie trasa la raspundere pentru greselile sale, a declarat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in fața parlamentului Australiei, avertizand ca alte tari s-ar putea simti incurajate sa declanseze razboaie impotriva statelor vecine, daca Moscova nu va fi pedepsita, relateaza…

- Armata ucraineana se pregateste sa faca fata unui nou val de atacuri rusesti, a afirmat in aceasta dimineata presedintele Volodimir Zelenski. Noile ofensive ale rusilor sunt asteptate in estul Ucrainei, unde deja se desfasoara lupte violente. Cea mai intensa batalie este la Mariupol, oras distrus in…