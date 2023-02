Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri actiuni de contracarare a tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dupa ce Moscova a avertizat asupra efectelor activitatilor ucrainene in apropierea Transnistriei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mihailo Podoliak, un consilier de rang al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, o indeamna pe Maia Sandu sa ia masuri mai ferme impotriva forțelor proruse care incearca sa destabilizeze Republica Moldova, avertizand ca situația din enclava transnistreana reprezinta un pericol continuu pentru autoritațile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reamintit ca a primit informatii de la serviciul sau de spionaj ca Rusia vrea sa profite de faptul ca Republica Moldova nu este nici membra NATO, nici membra UE si sa inlocuiasca conducerea prooccidentala de la Chișinau, informeaza La Repubblica, citata de…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu pentru presa italiana ca Vladimir Putin ar vrea sa deschida front in Transnistria și sa preia control asupra aeroportului Chișinau. Dorin Recean comenteaza afirmațiile și susține ca scenarii exista diverse, iar autoritațile le fac…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un interviu recent,ca planul Rusiei de a inlocui conducerea prooccidentala a Moldovei – descoperit de serviciile de informatii ucrainene, a fost confirmat și ulterior și de alte țari europene. Planul ar avea legatura cu dorinta Moscovei de…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu ca planul Rusiei de a inlocui conducerea prooccidentala a Moldovei - descoperit de serviciile de informatii ucrainene - a fost confirmat dupa aceea si de tarile europene si se leaga de dorinta Moscovei de a avea sub control aeroportul din Chisinau…

- Rusia este deschisa dialogului cu Ucraina, cu conditia ca autoritatile de la Kiev sa accepte ”noile realitati teritoriale” generate de ofensiva rusa, a declarat joi, 5 ianuarie, Vladimir Putin, informeaza AFP si Agerpres. Astfel, in timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele Turciei, Recep Tayyip…

- Rusia a insistat vineri, 9 decembrie, ca depinde de președintele Volodimir Zelenski sa puna capat razboiului din Ucraina, relateaza Sky News . Aceasta declarație vine in contextul in care Vladimir Putin a promis ca va merge mai departe cu conflictul , in ciuda criticilor puternice și raspandite in…