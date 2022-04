Zelenski: „Am îmbătrânit…”. Interviu cu președintele Ucrainei, în TIME „Nopțile sunt cele mai grele, cand sta intins pe patul de campanie, cu sirenele antiaeriene care-i suna deasupra capului și cu telefonul care inca suna langa el”, scrie Simon Shuster, corespondent senior TIME care a obținut un interviu cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, chiar in Kiev, din locul in care președintele țarii iși deruleaza agenda zilnica. „Ecranul acestuia ii face chipul sa para o fantoma in intuneric, iar ochii ii scaneaza mesajele pe care nu a apucat sa le citeasca in timpul zilei. Unele de la soția și copiii sai, multe de la consilierii sai, cateva de la trupele sale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

