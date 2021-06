Stiri pe aceeasi tema

- Moscova si-a retras trupele de la frontiera cu Ucraina "doar in vorbe", pentru ca in realitate nu a retras mai mult de 10.000 de soldati mobilizati in martie-aprilie, a declarat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o intalnire cu o delegatie a Congresului SUA aflata in vizita la Kiev,…

- Fosta candidata la președinție din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a fost invitata sa vorbeasca in Senatul SUA. Pe aeroportul din Vilnius, senatorii Jeanne Shaheen, Chris Murphy și Rob Portman au venit "sa-și declare sprijinul pentru poporul Belarus" și sa se intilneasca cu Tihanovskaia. Ei au invitat-o…

- In pofida promisiunii de a-si retrage trupele, Rusia mentine in continuare circa 80.000 de militari si un numar semnificativ de echipamente si tehnica militara in apropierea frontierei cu Ucraina, a declarat comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homceak, in cadrul unei reuniuni…

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…

- Rusia concentreaza in prezent forte armate in apropiere de frontierele Ucrainei dinspre sud, est si nord, ceea ce constituie o amenintare la adresa securitatii ucrainene, a declarat marti comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homceak, acuzand Moscova de continuarea unei 'politici…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) mentioneaza intr-un raport dat publicitatii miercuri seara ca, in pofida inmultirii cazurilor de incalcare a armistitiului in vigoare in zona de conflict din estul Ucrainei in ultimele luni, tendinta este in general pozitiva, potrivit dpa.…