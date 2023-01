Stiri pe aceeasi tema

- La Kiev are loc inmormantare conducerii Ministerului de Interne. Trei oficiali, inclusiv șeful instituției, Denis Monastirski, au decedat dupa ce elicopterul in care se aflau a cazut peste o gradinița din Brovari , localitate in apropiere Kievului. Presa ucraineana publica imagini in care se observa…

- Olena Ponomarenko și micuța Milana se numara printre cele 14 victime ale tragediei de la Brovari , un oraș satelit al capitalei Kiev, a relatat site-ul postul ucrainean TSN . „Nașul surorii mele și-a pierdut soția și fiica cea mica, Milana, in acea gradinița peste care a picat elicopterul. Oleksandr…

- Dupa tragedia aviatica din aceasta dimineata, Ucraina, a ramas fara ministru al Afacerilor Interne. Denis Monastirski se numara printre cele 14 victime ale accidentului, in care a fost implicat un elicopter al Serviciului ucrainean pentru situații de urgenta.

- Dragoș, unul dintre muncitorii care s-a stins din viața in teribilul accident de la complexul Energetic Oltenia. Tanarul avea varsta de 29 de ani și soția lui era insarcinata. Iata detalii despre muncitorul care se casatorise recent cu partenera lui!

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a descris accidentul de elicopter din aceasta dimineața de la Brovari, care a curmat viața ministrului de interne Denis Monastirski și a mai multor membri ai echipei sale, drept „o tragedie teribila” și o „dimineața neagra”, relateaza The Guardian . Scriind…

- Elicopterul s-a prabușit in dimineața zilei de miercuri, 18 ianuarie, in apropierea unei gradinițe și a unor cladiri rezidențiale din orașul Brovari din regiunea Kiev, relateaza publicația britanica The Guardian și presa ucraineana, citata de libertatea.ro.

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a anuntat, vineri, ca parlamentarii partidului pe care il conduce, impreuna cu USR, vor depune motiune simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, pentru esecul inregistrat in procesul de aderare la Schengen.Am decis ca parlamentarii…

- In spațiul media au aparut mai multe informații precum ca contul personal al Anei Revenco, ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, a fost spart. La scurt timp, insuși ministrul de Interne a confirmat acest fapt, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook.