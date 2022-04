Stiri pe aceeasi tema

- „Ofensiva lui Putin este blocata in ciuda tuturor distrugerilor pe care le face armata sa zi de zi. Trebuie sa auda adevarul (Putin - n.red.), trebuie sa auda adevarul, sa opreasca luptele și sa incerce sa gaseasca o soluție diplomatica”, a declarat, miercuri, cancelarul german in fața Bundestagului,…

- Kievul era numit odinoara ”micul Berlin”, cu care se asemana ca ”deschidere, emotie, libertatea din parcuri, sinceritatea oamenilor,, cluburi si petreceri”, declara Zelenski. ”Acum Kievul este inchis. Este tacut si asteapta (sunetul unei) sirene de raid aerian care obliga oamenii sa se retraga in adaposturi”,…

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, care a protestat impotriva razboiului din Ucraina in direct intr-un studio de stiri al televiziunii de stat din Rusia, a refuzat oferta de azil a presedintelui francez Emmanuel Macron.

- ”Dupa cum mi s-a spus, pozitiile din negocieri suna acum mai realist. Cu toate acestea, este nevoie de timp pentru ca deciziile sa fie in interesul Ucrainei”, a afirmat, in noaptea de marti spre miercuri, Zelenski, intr-un nou mesaj video postat pe Facebook, citat de Euromaidan Press. Presedintele ucrainean…

- Ce preț va plati Rusia daca folosește arme chimice in razboiul din Ucraina: Avertismentul președintelui SUA Ce preț va plati Rusia daca folosește arme chimice in razboiul din Ucraina: Avertismentul președintelui SUA Președintele american Joe Biden a avertizat vineri ca Rusia va plati „un pret ridicat”…

- China este presata sa iși foloseasca influența pe care o are asupra Rusiei pentru a opri bombardamentele. Președintele chinez Xi Jinping i-a avertizat pe liderii francez și german ca sancțiunile impuse Rusiei ar putea trage in jos economia globala, in timp ce Europa a intensificat o campanie de lobby…

- Rasturnare de situație in Ucraina! Se pare ca președintele rus Vladimir Putin se pregatește sa schimbe președintele țarii. Ei bine, cineva dorește cu ardoare sa ii ia locul președintelui actual, Volodimir Zelenski. Iata despre cine este vorba și care este planul președintelui din Rusia!

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat marti, la Kiev, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau ucrainean Volodimir Zeleski, ca „de-acum incolo este posibil un progres in negocierile de pace” dintre Moscova si Kiev, transmite AFP, potrivit news.ro.