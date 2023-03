Zelenski a hotărât continuarea operațiunilor de apărare a orașului Bahmut Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat, marti, pentru continuarea operatiunilor de aparare a orasului Bahmut, subliniind ca zona este importanta din punct de vedere tactic pentru tot estul Ucrainei, transmite blacknews.ro . „Pentru noi, are o importanta tactica”, a declarat Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat postului de televiziune CNN. Zelenski a atras atentia ca, in cazul in care fortele militare ruse ar captura orasul Bahmut, ar avea „drumul deschis” pentru capturarea altor orase strategice din estul Ucrainei. Zelenski vrea sa continue operațiunile de aparare a orașului… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

