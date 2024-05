Stiri pe aceeasi tema

- Seful Executivului a gazduit, luni, si ceremonia de semnare a Memorandumului de Intelegere pentru cooperare in domeniul comunicatiilor electronice intre Romania si Qatar, parafat de presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, Valeriu Stefan Zgonea, si presedintele…

- Romania și Coreea de Sud au semnat un Memorandum de Ințelegere privind cooperarea bilaterala in domeniul energiei nucleare, in prezența președinților celor doua țari, informeaza Ministerul Energiei. Memorandumul de Ințelegere vizeaza cooperarea in domeniul nuclear, inclusiv imbunatațirea echipamentelor…

- Intra in vigoare o noua lege. Printr-un ordin dat de Autoritatea Naționala de Administrare Fiscala se atrage atenția asupra faptului ca automatele cu sucuri, sandvișuri sau cafea sunt obligate sa fie dotate cu AMEF. Acest lucru se intampla și in cazul spalatoriile auto sau de haine self-service. Legea…

- In cadrul vizitelor de lucru organizate de Guvernul Romaniei in statele din Golful Persic, Președintele ANCOM, Valeriu ZGONEA, a semnat joi dupa-amiaza cu omologul sau din Emiratele Arabe Unite Memorandumul de Ințelegere privind facilitarea cooperarii și a schimbului de informații in domeniul comunicațiilor…

- In aceeasi zi, JOI a organizat un seminar de promovare a Romaniei ca destinatie pentru investitiile japoneze. Cu aceasta ocazie, presedintele ARICE a declarat: „Memorandumul de Intelegere pe care l-am semnat astazi reprezinta o adevarata piatra de hotar in consolidarea investitiilor straine intre cele…

- Parlamentari USR acuza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) de intentia de a crea o Militie a Internetului sub pretextul ca implementeaza Regulamentul privind o piata unica pentru serviciile digitale (DSA), adoptat la nivel european. „Romania, la fel ca restul…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) constata o cresterea masiva a numarului de reclamatii vizand serviciile postale, in conditiile in care a primit, in primele doua luni si jumatate din acest an, 400 de reclamatii, jumatate din cate a primit anul trecut,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) lanseaza in consultare publica proiectul de decizie privind comunicarea documentelor prin intermediul serviciului electronic „My ANCOM”. ”Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii lanseaza…