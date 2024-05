Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI a lansat luni un nou model de inteligenta artificiala si o versiune desktop a ChatGPT, impreuna cu o noua interfata pentru utilizatori, transmite CNBC, citata de news.ro. Actualizarea aduce GPT-4o pentru toata lumea, inclusiv utilizatorilor care nu platesc un plan lunar, a declarat directoarea…

- ChatGPT de la OpenAI se confrunta cu o concurența serioasa, pentru ca rivalul companiei, Anthropic, aduce chatbot-ul sau Claude pe iPhone. The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA Concurența pentru ChatGPT: sistemul Claude de la Anthropic, introdus pe iPhone first appeared on Informatia Zilei .

- Publicația Financial Times a incheiat o ințelegere cu OpenAI , care ii va permite producatorului lui ChatGPT sa antreneze modelele sale AI cu ajutorul articolelor de pe site-ul FT. De asemenea, cele doua companii vor colabora și la dezvoltarea unor noi produse și funcții AI pentru cititorii publicației.…

- In scrisoarea sa, Dimon a ales AI ca prim subiect in actualizarea sa privind problemele cu care se confrunta cea mai mare banca din SUA in functie de active – inaintea riscurilor geopolitice, achizitiilor recente si chestiunilor de reglementare. ”Desi nu stim efectul complet sau ritmul precis cu care…

- Avertismentele cu privire la riscurile pe care le prezinta pentru democratie si societate instrumentele de inteligenta artificiala (AI) generativa se inmultesc, un ONG si un inginer Microsoft indemnand gigantii din domeniul digital sa isi asume responsabilitatea, transmite joi AFP. ONG-ul Center for…

- OpenAI, startup-ul care a lansat ChatGPT, a reacționat dupa ce a fost dat in judecata de Elon Musk. Compania de inteligența artificiala pe care Musk a co-fondat-o susține, intr-o postare pe site-ul sau, ca miliardarul nu a avut o contribuție semnificativa in dezvoltarea și succesul acesteia.

- Huang, care conduce cel mai mare producator mondial de cipuri de inteligenta artificiala, utilizate pentru a crea sisteme precum ChatGPT de la OpenAI, a raspuns la o intrebare la un forum economic desfasurat la Universitatea Stanford, despre cat timp va dura pentru a atinge unul dintre obiectivele de…

- Miscarea gigantului tehnologic din SUA a venit pe fondul ingrijorarilor rivalilor si autoritatilor de reglementare antitrust cu privire la puterea de piata a Microsoft, stimulata recent de colaborarea sa cu creatorul ChatGPT, OpenAI. Microsoft a inclus chatbotii in produsele sale de baza, cum ar fi…