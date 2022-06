Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a declarat, duminica seara, pentru postul B1Tv ca analizele referitoare la razboiul din Ucraina indica faptul ca va fi un conflict mai lung decat s-a anticipat. „Toate analizele arata ca acest razboi, despre care și Putin a crezut ca va dura trei zile, nu se va termina…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus sambata președintelui Volodimir Zelenski, in timpul unei vizite la Kiev, ca avizul Executivului UE privind cererea de aderare a Ucrainei la blocul comunitar va fi gata pana la sfarșitul saptamanii viitoare, informeaza Reuters . In cadrul unei conferințe…

- Premierul Suediei, Magdalena Andersson, a afirmat duminica, intr-o conferința de presa, ca este cel mai bine pentru securitatea statului scandinav daca acesta se alatura NATO, relateaza Reuters și BBC . Declarațiile prim-ministrului suedez vine dupa ce Partidul Social Democrat, aflat la putere in Suedia,…

- Pe 6 mai, la un eveniment prilejuit de Ziua Victoriei, sarbatorita de Rusia pe 9 mai, organizat de Ambasada Rusiei la Berna, capitala Elveției, mai mulți școlari de gimnaziu au aparut pe scena in uniforme militare ale trupelor Kremlinului. In timpul discursului sau, ambasadorul rus s-a referit la razboiul…

- ​Rusia planuiește mobilizarea forțata a ucrainenilor in Zaporojie și Herson pentru a lupta impotriva propriei țari, spune Serviciul de informații al Ministerului ucrainean al Apararii, scrie Kyiv Independent cu referire la Hotnews.ro . Rusia intenționeaza sa efectueze mobilizari forțate in teritoriile…

- Șeful administrației regionale de stat din Zaporojie, Oleg Buryak, a acuzat duminica seara armata rusa ca l-a rapit pe fiul sau, Vladislav, in varsta de 16 ani, informeaza platforma Nexta, intr-o postare pe contul de Twitter. „Fiul meu a fost rapit. Rușii l-au rapit. Are doar 16 ani. Nu știu unde este…

- Batalionul Azov a acuzat luni Rusia ca a folosit o substanța otravitoare necunoscuta impotriva forțelor ucrainene și civililor din orașul-port asediat Mariupol, relateaza The Kyiv Independent și Nexta TV. ⚡️⚡️Azov regiment: Russia used poisonous substance against Ukrainian troops in Mariupol. The substance…

- Armata rusa le-a ras in cap pe femeile din forțele militare ale Ucrainei care au fost luate prizoniere, in semn de "umilința, aroganța și dispreț", a anunțat duminica Dmytro Lubinets, șeful Comisiei pentru Drepturile Omului din parlamentul Ucrainei, potrivit publicației The Kyiv Independent.⚡️ Russian…