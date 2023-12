Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat in mesajul adresat poporului ca Adunarea Organizatiei Maritime Internationale a adoptat o rezolutie in sprijinul eforturilor lor in Marea Neagra, succesul Ucrainei in ceea ce priveste restabilirea navigatiei si stabilirea unui nou "coridor de cereale”,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a deplasat miercuri in regiunea Odesa (in sudul tarii) sa se intalneasca cu responsabili militari din zona si sa analizeze situatia de securitate de la Marea Neagra.

- Ucraina are nevoie de mai multa aparare antiaeriana pentru a-și proteja rutele pentru exportul de cereale, precum și regiunile de la granița cu Rusia, a declarat sambata, 25 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski, care a vorbit la Kiev in cadrul unui summit internațional privind securitatea alimentara,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi ca tara sa a preluat initiativa in Marea Neagra, cu ajutorul dronelor maritime, si a obligat flota militara rusa sa se retraga, transmite Reuters. „Pentru prima data in lume, in Marea Neagra a inceput sa actioneze o flota de drone maritime – o…

- UPDATE, ora 6:40 - Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca poporul sau merita sa fie in Uniunea Europeana, impreuna cu celelalte popoare libere. „Intelegem deja ce pasi sunt necesari in continuare pentru a avansa dupa decizia Consiliului European si a aduce scopul cheie - accederea tarii…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat astazi ca Republica Moldova va servi pe post de coridor de tranzit pentru cerealele ucrainene. Asta dupa ce țari precum Ungaria și Polonia au decis sa impuna restricții de tranzit."Lucram cu mai mulți parteneri pentru a intari sistemele antiaeriene…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, la Palatul Cotroceni, pe Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit Administratiei Prezidentiale . ”Vizita reconfirma continuarea sprijinului neconditionat al Romaniei pentru Ucraina, in contextul razboiului ilegal al Rusiei impotriva…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca au fost gasite soluții pentru a gestiona exportul de produse agricole din Ucraina in Romania. Declarația a fost facuta dupa intalnirea cu Volodimir Zelenski, Ursula von der Leyen și Mariya Gabriel.