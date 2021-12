Zeița Democrației înlăturată din tot mai multe campusuri univeristare din Hong Kong Înca doua universitați din Hong Kong au demontat monumente dedicate protestelor din Piața Tiananmen, urmând exemplul unei alte universitați care a înlaturat, la începutul saptamânii, o sculptura ce omagia victimele revoltei din Beijing, din 1989, transmite Reuters.



O statuie din bronz denumita &"Zeița Democrației&" a fost înlaturata vineri dimineața din piațeta din fața Universitații Chineze din Hong Kong.



Universitatea a transmis, printr-un comunicat de presa, ca &"statuia neautorizata&" a fost îndepartata din campus, la ordinul directorului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

