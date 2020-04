Stiri pe aceeasi tema

- ALARMANT… Nu este de gluma cu documentele militare emise de Guvern. Au simtit-o pe pielea lor peste 300 de vasluieni, verificati de politisti si jandarmi, in ultimele 24 de ore. Valoarea amenzilor a crescut de la o zi la alta, astfel ca s-a ajuns, pentru o singura zi, la amenzi care totalizeaza peste…

- Scenele au fost surprinse, miercuri, pe ruta Slatina - Schitu, 15 calatori fiind descoperiti calatorind in picioare, lucru care este, de altfel, obisnuit in transportul in comun intrajudetean, neobisnuit de data aceasta fiind contextul. ”In interiorul microbuzului au fost identificate un numar total…

- "Sunt asistenta și in momentul de fața ma confrunt cu aceasta urgența medicala. Imi este și mie frica, dar nu de a merge la cumparaturi, ci de a merge la munca. Imi este frica pentru ca masca s-ar putea sa nu acopere cum trebuie fața, sau ca m-am atins din greșeala cu manuși murdare, sau ca poate…

- Autoritațile din Maramureș au luat masuri drastice legate de tot ceea ce inseamna coronavirus. O veste buna este aceea ca multe dintre testele facute celor care s-au aflat in carantina la Sighet au ieșit negative, cu precizarea ca mai sunt inca teste in lucru. Sunt zone in Maramureș in care autoritațile…

- Dupa ce au așteptat ore in șir pe aeroport, oamneii au mai avut parte de o surpriza neplacuta. Autoritațile nu știau unde se afla centrul de carantina. Aceste informații nu sunt publice, dar nici macar șoferul izoletei nu știa unde trebuie sa-i duca pe cei care au venit din Italia.Oamenii l-au ghidat…

- Autoritatile au dispus cazarea temporara in centrul de carantina de la Arbanasi a zece persoane din judetul Buzau care s-au intors din Italia. Pentru alte 214 de persoane a fost dispusa masura izolarii la domiciliu.

- ISTERIA CORONAVIRUS INTARZIATE… “N-am dat in cap la nimeni, nu stiu de ce s-a creat panica asta. Eu n-am iesit deloc din ograda si am respectat toate indicatiile date de specialisti”, ne-a declarat, in exclusivitate, Georgeta F., femeia din comuna Stefan cel Mare care s-a intors din Italia in urma cu…

- Autoritațile buzoiene din sanatate incearca sa faca fața unui val de persoane revenite din Italia, pentru a se stabili daca se impune masura autoizolarii la domiciliu. Triajul este facut sub coordonarea Direcției de Sanatate Publica și presupune decizia de izolare acasa pentru buzoienii care s-au intors…