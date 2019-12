Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 40 de turisti ramasi cu masinile blocate din cauza ghetii de pe DJ 714 din zona montana a judetului Dambovita au fost ajutati, vineri, de jandarmii montani, salvamontisti si politisti, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Dambovita. "Jandarmii montani de la Postul…

- Jandarmii montani de la Postul Pestera, salvamontistii si Politia pentru platoul Padina au actionat, vineri, 27 decembrie, pentru sprijinirea mai multor turisti aflati in dificultate in Muntii Bucegi.

- Sambata, 16 noiembrie, in jurul orei 17.30, Salvamont Dambovița a fost anuntat prin Dispeceratul Național Salvamont, ca doua persoane au Post-ul 2 turiști au ramas blocați in Canionul Horoabe din Munții Bucegi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Salvamontistii din Busteni au intervenit duminica seara pentru recuperarea unui grup de turisti format din 10 copii si 6 adulti, blocat pe un traseu extrem de dificil din Muntii Bucegi. Turistii au ramas blocati pe traseul Jepii Mari, din Muntii Bucegi, fiind surprinsi de lasarea intunericului. Seful…

- In zona inalta a judetului Dambovita a nins. Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece, ninsori la munte, precipitatii mixte in zonele subcarpatice. Salvamontistii atrag atentia ca pe traseele din Bucegi se circula in conditii de iarna.