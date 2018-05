Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 23 de civili, intre care 10 copii, au fost ucisi marti in raiduri impotriva unui sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in nord-estul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Raidurile au vizat satul al-Qasr din provincia…

- Un alt soldat american a fost ranit in incident si este tratat la baza aeriana de la Bagram, cea mai mare a fortelor SUA pe teritoriul afgan, indica acelasi comunicat.Potrivit dpa, numarul exact al soldatilor afgani ucisi sau raniti nu este cunoscut. Ministerul Apararii de la Kabul a refuzat…

- Armata siriana a avansat sambata intr-un cartier din sudul Damascului dupa confruntari violente cu gruparea Stat Islamic (SI), in a zecea zi a unei ofensive menite sa-i alunge pe jihadisti din ultimul lor bastion din capitala, a indicat agentia oficiala Sana, citata de AFP și preluata de agerpres.…

- Fortele regimului sirian au patruns vineri în mai multe cartiere din ultimul bastion al organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) la periferia de sud a Damascului, a anuntat presa de stat siriana, relateaza AFP. Dupa cucerirea regiunii rebele Ghouta de Est pe 14 aprilie, fortele…

- Armata siriana a inceput sa bombardeze marti o enclava jihadista situata la sud de Damasc, cu scopul de a o recuceri, a declarat un comandant al unei militii care sustine regimulu lui Bashar al-Assad pentru Reuters, transmite News.ro . Comandantul, care a cerut protectia anonimatului, a declarat ca…

- Fortele armate siriene si aliatii lor au intrat in alerta totala in intreaga tara si au evacuat posturi militare in perspectiva unor posibile raiduri internationale, au declarat marti un ONG de monitorizare si activisti, citati de agentia dpa. Armata siriana este "in alerta totala in toate aeroporturile…

- Treizeci si sapte de civili au fost ucisi in cursul noptii de joi spre vineri in urma loviturilor intreprinse de aviatia rusa in regiunea siriana Arbin, una din ultimele zone controlate de rebeli in Ghouta de Est, in apropiere de Damasc, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului…

- Mai multi cetateni rusi au murit in cursul luptelor de saptamana trecuta din estul Siriei, unde coalitia coordonata de SUA a bombardat forte loiale regimului de la Damasc care au atacat pozitii ale unei aliante arabo-kurde sprijinita de Washington, au anuntat organizatii din Rusia.