Zeci de sateliți SpaceX distruși de furtuna magnetică Din cauza unei furtuni magnetice, pâna la 40 de sateliți SpaceX nu au putut fi redirecționați dupa lansarea lor de saptamâna trecuta și s-au dezintegrat în timp ce intrau din nou în atmosfera Pamântului, a anunțat compania Elon Musk, potrivit AFP

Un total de 49 de sateliți au fost lansați joia trecuta din Florida la bordul unei rachete Falcon 9. Aceștia urmau sa faca parte din constelația Starlink, destinata sa furnizeze internet din spațiu.

Dar desfașurarea acestui nou lot a fost &"afectata în mod semnificativ de o furtuna geomagnetica vineri&", a scris… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 49 de sateliți au fost lansați joia trecuta din Florida la bordul unei rachete Falcon 9. Aceștia urmau sa faca parte din constelația Starlink, destinata sa furnizeze internet din spațiu.Dar desfașurarea acestui nou lot a fost „afectata in mod semnificativ de o furtuna geomagnetica vineri”,…

- Serviciul de internet prin satelit al lui Elon Musk, Starlink, a primit o lovitura costisitoare. Compania estimeaza in prezent ca 40 din cei 49 de sateliți Starlink pe care i-a lansat pe 3 februarie vor fi distruși din cauza unei furtuni geomagnetice.

- Compania spatiala privata americana SpaceX a lansat cu succes pe orbita, joi, un nou lot de 49 de sateliti pentru reteaua sa de internet Starlink, informeaza agentia Xinhua. Satelitii au fost lansati cu o racheta Falcon 9 care a decolat la ora locala 13:13 de la complexul 39 A al Centrului spatial Kennedy…

- Elon Musk i-a oferit 5.000 de dolari lui Jack Sweeney, un tanar de 19 ani din Florida, pentru a șterge un cont de Twitter care urmarește avionul sau privat. Baiatul l-a refuzat: „5.000 de dolari nu sunt suficienți”. Jack Sweeney a dezvoltat un bot care monitorizeaza zborurile lui Musk și și-a deschis…

- Un barbat din satul Kingston din Canada, Aaron Taylor, a spus ca a inceput sa aiba probleme cu Internetul atunci cind pisicile din curte au hotarit sa se incalzeasca in antena sa satelit Starlink. El a anunțat despre acest lucru pe Twitter. Starlink este proiectul SpaceX al lui Elon Musk, care trebuia…

- La inceputul acestei luni, China a depus la agenția ONU care se ocupa de probleme in spațiu un document in care afirma ca sateliții din rețeaua Starlink au avut doua „intalniri la mica distanța” cu stația spațiala chineza, la 1 iulie, respectiv 21 octombrie.„Din motive de siguranța, stația spațiala…

- Compania americana SpaceX a lansat cu succes inca 53 de sateliți Starlink pe orbita, sambata, pentru constelația sa de sateliți de pe orbita joasa a Pamantului, informeaza Tass.com. Inițial, racheta Falcon 9 fusese programata sa fie lansata vineri de pe aeroportul spațial Cape Canaveral, dar…

- Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon și Blue Origin, este de parere ca, in viitor, oamenii se vor naște și vor locui in colonii spațiale și vor vizita Pamantul in vacanța. Din punctul sau de vedere, aceste colonii spațiale sunt mai relevante decat colonizarea unei planete, cum ar fi Marte, care…