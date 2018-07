Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci si doua de persoane au fost ranite in timpul curselor cu tauri de la editia din acest an a festivalului San Fermin, de la Pamplona, care se incheie sambata, la miezul noptii, informeaza AFP.

- Cinci persoane au fost ranite la cursele cu tauri de la Pamplona, din Spania, iar cel putin una a fost impunsa de coarnele taurului, conform medicilor, scrie The Associated Press, potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al Crucii Rosii, Jose Aldaba, a declarat ca ambulantele transportau ranitii…

- Cel puțin cinci oameni au fost raniți in prima zi la cursele cu tauri, care se desfașoara in orașul spaniol Pamplona. Potrivit medicilor, una dintre victime a fost luata in coarne de un buhai si este in stare critica. Celelalte au suferit contuzii.

- Alerta in orasul Wuppertal din vestul Germaniei, dupa ce o explozie puternica a distrus o cladire rezidentiala. 25 de oameni au fost raniti, iar 4 sunt in stare grava.Au fost mobilizate zeci de echipaje de interventie si toti locatarii au fost evacuati.

- Cel putin 11 oameni au fost raniti, si cel putin trei sunt in stare critica, dupa ce o explozie s-a produs in aceasta dimineata un siloz din orasul francez Strasbourg. In imaginile postate de martori pe retelele de socializare se poate vedea cum o coloana de fum negruse ridica deasupra locului deflagratiei.

- Patru persoane au fost ranite într-un accident rutier care a avut loc, vineri seara, în orasul Breaza, dupa ce doua masini s-ar fi ciocnit frontal, una dintre victime fiind inconstienta.

- Accident grav pe DN1, la Tancabești, soldat cu 7 raniți in seara zilei de 20 aprilie. Accidentul, in care au fost implicate 2 mașini, s-a soldat cu 7 raniți, (5 adulți și 2 copii), iar 2 persoane sunt incarcerate. UPDATE – ORA 20.10: Cele doua persoane incarcerate au fost extrase și sa afla in grija…

- Doua autobuze au fost implicate intr-un accident rutier in municipiul Satu Mare, joi dimineata, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) arata ca au fost ranite opt persoane, dintre care doua sunt in stare grava. Autoritatile au activat Planul rosu…