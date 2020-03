Stiri pe aceeasi tema

- Politistii argeseni au efectuat perchezitii in trei judete, la domiciliile unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de inselaciune, pe numele unui pitestean fiind emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Politistii din orasul Darabani au efectuat trei perchezitii la locuintele unor tineri suspectati de savarsirea infractiunii de furt calificat, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Maria Carp, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii…

- Politistii efectueaza duminica dimineata 21 de perchezitii, in patru judete si in Capitala, fiind vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala in domeniul reciclarii deseurilor, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti.…

- Constanta, 13 ian /Agerpres/ - Un barbat a fost retinut de politisti dupa ce a fost depistat ca a vandut ilegal icre negre, fiind totodata confiscate, in urma a cinci perchezitii domiciliare efectuate in judetul Ialomita la suspecti de infractiuni in domeniul piscicol, zece kilograme de icre negre,…

- Un tanar de 20 de ani, din Pufesti, dat in urmarire nationala pentru infractiuni de furt calificat in forma continuata, a fost depistat de politisti la Adjud, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 7 ianuarie, politistii din Adjud au identificat si retinut…

- Politistii din Brasov efectueaza, marti, 55 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in cinci judete - Brasov, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Valcea, intr-un dosar privind contrabanda cu tutun. "Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada ianuarie 2018 - decembrie 2019, mai multe persoane ar fi detinut…

- Peste 600 de baterii de artificii, comercializate ilegal, au fost confiscate de politistii din judetul Hunedoara in cadrul unor actiuni ce au avut loc in orasele Deva si Brad pe linia verificarii operatiunilor cu articole pirotehnice, a informat joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara…