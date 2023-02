Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au efectuat, astazi, peste 80 de percheziții pentru investigarea unor infracțiuni din domeniul silvic și a criminalitații informatice. Perchezițiile sunt efectuate de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava , in colaborare cu polițiști din cadrul brigazilor de…

- Astazi, 16 februarie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in colaborare cu politisti din cadrul brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, Bacau, Alba, Bucuresti, Constanta, Craiova, Galati,…

- Zboruri charter din 14 orase ale tarii, inclusiv din Brasov, imediat dupa deschiderea noului aeroport, spre Turcia si Grecia, dar si spre Spania, Egipt, Cipru, sunt disponibile in sezonul 2023, numarul curselor directe fiind cu 20- mai mare in acest an. Paralela45 estimeaza ca 2023 va fi anul revenirii…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat duminica, 1 ianuarie, ca au fost inregistrate doua cutremure in Romania. Primul seism s-a produs in Vrancea si a avut o magnitudine de 3,3, in timp ce al doilea a fost in judetul Timis si a avut o magnitudine de 2,5. „In…

- ”In prag de sarbatori, Orange Romania aduce clientilor din Targu Mures si Miercurea Ciuc acces la cea mai buna experienta de conectivitate prin intermediul retelei 5G. Astfel, incepand de astazi, locuitorii, autoritatile publice si companiile din cele doua orase se pot bucura de super viteze de internet…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata valabile in zone din 16 judete, respectiv alerte de vant in zonele montane de pe raza a opt judete, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, se va semnala ceata, iar…

- Orange continua dezvoltarea și extinderea infrastructurii de rețea din Romania și adauga Suceava pe harta orașelor cu acoperire 5G . Incepand de astazi, locuitorii, autoritațile publice și companiile din Suceava au acces la cele mai bune servicii și tehnologii pe care rețeaua Orange le ofera prin intermediul…