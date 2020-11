Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii fac miercuri 30 de percheziții la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite de inșelaciune, in București și in județele Ilfov, Prahova, Galați, Calarași, Teleorman și Arad, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii și procurorii fac 30 de percheziții…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO si al unitatilor subordonate fac miercuri dimineata 386 de perchezitii domiciliare vizand destructurarea unor grupari infractionale organizate vizate…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de la Politia Judiciara efectueaza la aceasta ora 386 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si 28 de judete, in cadrul unor ample actiuni ce vizeaza destructurarea unor grupari infractionale de criminalitate organizata implicate in trafic de droguri și de persoane, proxenetism,…

- Procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat 50 de perchezitii domiciliare in judetele Calarasi si Ilfov si in Bucuresti intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub…

- Polițiștii fac miercuri dimineața 17 percheziții domiciliare in București și in județele Ilfov, Calarași și Giurgiu la persoane banuite ca ar fi vandut tutun pe internet, pe care l-ar fi livrat prin intermediul poștei sau al firmelor de curierat.

- Alte 41 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 3.967, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 41 de decese – 22 barbati si 19 femei – ale unor pacienti infectati…

- Pana astazi, 27 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 83.150 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 36.677 de pacienti au fost declarati vindecati si 10.130 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța numarul romanilor infectați cu coronavirus. Informațiile sunt date publicitații joi, 27 august 2020. Pana astazi, 27 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 83.150 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 36.677 de…