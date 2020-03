Indicele ROBOR la 3 luni a crescut, luni, la 2,94% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni a crescut, luni, la 2,94% pe an, de la 2,93% pe an, cât a fost vineri, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).La debutul lui 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la începutul acestui an se situa la 3,19%. Indicele la 6… [citeste mai departe]