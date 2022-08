Stiri pe aceeasi tema

- 80 de elevi olimpici și profesorii lor coordonatori au fost premiați, astazi, de Consiliul Județean, pentru rezultatele notabile obținute la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale. Festivitatea s-a desfașurat in Sala „D. Filipescu” a Consiliului Județean. Protagoniștii de astazi au…

- Elevii și profesorii coordonatori buzoieni cu rezultate notabile la olimpiadele naționale și internaționale din acest an vor fi premiați de Consiliul Județean. Festivitatea de premiere se va desfașura maine, in cadrul ședinței ordinare a miniparlamentului județean, for care va majora cuantumul recompenselor.…

- Cei 116 ani de la inființarea Ambulanței in Romania, au fost sarbatoriți in Piata Palatului din Iasi, unde au fost aduse pentru eveniment, zeci de ambulante din intreaga tara, iar salvatorilor i s-au oferot Diplome de recunoștința și plachete. Peste 250 de angajati ai serviciilor de ambulanta din…

- 32 de adolescenți care au promovat bacalaureatul au fost premiați cu ajutorul Asociației Grupul Zambetul Nostru. La eveniment au participat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, și Vernica Lacramioara, secretarul general al județului. ”Avem in județ copii cu adevarat speciali care au reușit…

- 52 de elevi din Harghita care au obtinut rezultate foarte bune la proba de Limba si Literatura romana a examenelor nationale, precum si profesorii lor, au fost premiati, marti, de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ). Festivitatea a avut loc la Casa Corpului Didactic „Apaczai Csere Janos”, din Miercurea-Ciuc,…

- Elevii care au obținut media 10 la evaluarea naționala și cei care vor avea aceeași medie la examenul de bacalaureat vor fi premiați de Consiliul Județean. Festivitatea de premiere va avea loc in cadrul ședinței ordinare a lunii iulie. „Media 10 la Evaluarea Nationala, un ideal atins anul acesta de…

- Astazi, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sange, la Centrul de Transfuzie din Buzau, a avut loc o festivitate de premiere a zece donatori fideli, care au donat sange de peste o suta de ori. Ei au primit diplome din partea personalului medical al centrului și pachete cadou din partea Consiliului…

- „O seara de poveste, invitați și public pe masura! Va mulțumesc!” , este mesajul transmis de președintele Consiliului Județean, dupa concertele susținute aseara, la Sarata Monteoru, de INNA și The Motans, in cadrul Buzau Fest și Zilele Chișinaului. „In aceasta seara Zdob și Zdub și Frații Advahov ne…