- Cel putin 13 oameni au fost ucisi si alti zece au fost raniti dupa ce rușii au bombardat o piața din Donetk, in estul Ucrainei, a anuntat seful ocupatiei ruse din regiune, Denis Pusilin, scrie Reuters.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a anuntat luni preluarea orasului ucrainean Marinka, in regiunea Donetk, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin, transmisa de televiziunea de stat, informeaza AGERPRES . El a subliniat ca eliberarea acestui bastion va reduce potentialul defensiv…

- Luptele din zona orașului Marinka, din estul Ucrainei, continua, chiar daca Moscova a anunțat ca trupele sale au preluat controlul localitații, a transmis, marți, Kievul, relateaza BBC.„Ar fi incorect sa spunem ca Marinka este capturata in totalitate. Soldații noștri se afla in prezent in granițele…

- Nu exista o amenințare reala ca trupele ucrainene sa fie inconjurate de ruși in Avdiivka (Donețk) pentru ca in fiecare zi rușii pierd cate 300-400 de oameni (morți sau raniți) pe zi in luptele din zona, conform Forțelor de Aparare ucrainene, scrie Ukrainskaia Pravda.„In acest moment, menținem cu…

- Luptele dintre ucraineni și ruși se intensifica in jurul orașului Bahmut, ocupat de Rusia in primavara. Ambele tabere susțin ca au respins atacuri ale adversarului. Volodimir Fitio, un purtator de cuvant al forțelor terestre ucrainene, a declarat ca rușii și-au concentrat atacurile asupra Klișchiivka,…

- Luptele s-au intensificat in zona din jurul orașului Avdiivka din estul Ucrainei, a anunțat luni armata ucraineana, forțele Moscovei intensificand bombardamentele aeriene și incercand sa avanseze cu forțe terestre, conform Reuters, informeaza Rador Radio Romania.Oficialii ucraineni au declarat ca…

- Presedintele ucrainean a dat asigurari joi ca are un plan de lupta prin care armata ucraineana sa elibereze anul viitor mai multe orase ocupate de Rusia in estul si sudul Ucrainei, in timp ce ministrul sau de externe Dmitro Kuleba a respins din nou orice armistitiu sau negocieri cu Moscova.

- Serviciile de informații britanice spun ca Rusia a suferit unele dintre cele mai mari pierderi de vieți omenești din acest an in luptele din estul Ucrainei. In regiunea Donețk continua asaltul masiv al rușilor pentru ocuparea unui oraș strategic.