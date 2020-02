Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au umplut un stadion din orasul Moshi, de la poalele muntelui Kilimanjaro (Tanzania), la o slujba crestina. Pastorul care oficia a fost arestat in timp ce incerca sa paraseasca tara, scrie The Guardian."Douazeci de oameni au murit si alti 16 au fost raniti in incident", a spus comisarul…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si altele au fost ranite intr-o busculada produsa sambata seara in timpul unui serviciu religios evanghelic pe un stadion din nordul Tanzaniei, au indicat duminica responsabili guvernamentali si martori oculari, citati de Reuters si AFP.Mii de oameni…

- Un incendiu care a distrus mai multe ambarcatiuni intr-un orasel din sud-estul SUA s-a soldat cu opt morti, noaptea trecuta, au anuntat pompierii locali, citati de Agerpres.Tragedia s-a produs intr-un port de agrement pe lacul Guntersville, in statul Alabama, iar ambarcatiunile distruse de foc erau…

- Un incendiu care a distrus mai multe ambarcatiuni intr-un orasel din sud-estul SUA s-a soldat cu opt morti in noaptea de duminica spre luni, au anuntat pompierii citati de AFP, potrivit Agerpres. "Pot confirma in momentul de fata opt morti", a declarat presei Gene Necklaus, comandantul pompierilor…

- Funeraliile generalului Qassem Soleimani, care a fost ucis in urma unui atac cu drone american, au fost amanate, dupa ce cel puțin 35 de persoane au murit intr-o busculada, in timp ce milioane de iranieni s-au adunat sa participe la eveniment, au anunțat autoritațile locale, citate de BBC, scrie…

- Un barbat a deschis focul intr-o biserica din Texas, doua persoane stingandu-se din viața, iar alta fiind in stare critica.Tragedia s-a petrecut in timpul liturghiei.Incidentul a avut loc in localitatea White Settlement, care are aproximativ 18.000 de locuitori.„Totul e sub control.

- Era menita sa fie o promoție de Craciun distractiva – dar lucrurile nu au mers grozav, potrivit www.abc.net.au . Cinci persoane au fost duse la spital in Sydney, dupa un eveniment din mallul Westfield Parramatta. Oameni s-au calcat in picioare ca sa prinda baloane cu mici surprize in interior, imparțite…

- Un barbat a fost injunghiat de 14 ori si a fost batut si calcat in picioare de doi indivizi, intr un magazin din judetul Constanta, scrie observator.tv. Incidentul extrem de violent a fost surprins de camerele de supraveghere.Incidentul s a consumat vineri seara, intr un magazin din localitatea constanteana…