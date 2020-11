Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a descoperit ca jumatate din maștile aflate la vanzare in Romania nu protejeaza impotriva Covid-19 și a dispus retragerea acestora de pe piața. Ministrul Economiei anunța ca a trimis la Parchetul General raportul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului privind maștile neconforme.

- Medicul Alexandru Rafila sustine ca, cel mai probabil, cinci milioane de romani ar urma sa primeasca vaccinul anti-COVID-19 pana in vara anului viitor, in conditiile in care un prim vaccin ar urma sa fie pus pe piata cel tarziu in prima luna a lui 2021. Rafila atrage atentia asupra faptului ca Romania…

- O fabrica din Belgia a scos pe banda rulanta dozele de vaccin anti-COVID-19. Veștile bune continua, caci in acest an, specialiștii susțin ca o suta de milioane de doze vor ajunge pe piața.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a primit trei alerte pentru masti neconforme aflate pe piata, emise de autoritatile din Luxemburg, Italia si Letonia. Alertele au fost transmise prin sistemul RAPEX, a anunțat Paul Anghel, director general ANPC.